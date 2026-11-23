Vor Jahren in Charles River Laboratories International-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Charles River Laboratories International-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 194,95 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,513 Charles River Laboratories International-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 20.11.2026 161,23 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 314,32 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 61,23 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Charles River Laboratories International belief sich zuletzt auf 14,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at