S&P 500-Wert Charles River Laboratories International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Charles River Laboratories International-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Charles River Laboratories International eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Charles River Laboratories International-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 407,29 USD. Bei einem Charles River Laboratories International-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,246 Charles River Laboratories International-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 07.08.2026 auf 267,49 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 65,68 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 34,32 Prozent.

Der Börsenwert von Charles River Laboratories International belief sich zuletzt auf 12,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at