Charles Schwab Aktie
WKN: 874171 / ISIN: US8085131055
|Frühe Anlage
|
19.11.2026 16:03:43
S&P 500-Wert Charles Schwab-Aktie: Hätte sich eine Charles Schwab-Anlage vor einem Jahr inzwischen rentiert?
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Charles Schwab-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 92,64 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Charles Schwab-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 107,945 Charles Schwab-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 18.11.2026 auf 92,56 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 991,36 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 0,09 Prozent verringert.
Am Markt war Charles Schwab jüngst 158,79 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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