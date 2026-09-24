S&P 500-Wert Charles Schwab-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Charles Schwab-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Charles Schwab-Einstiegs gewesen.

Vor 1 Jahr wurde die Charles Schwab-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Charles Schwab-Anteile bei 92,37 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Charles Schwab-Aktie investierten, hätten nun 1,083 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.09.2026 auf 99,50 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 107,72 USD wert. Das entspricht einem Plus von 7,72 Prozent.

Jüngst verzeichnete Charles Schwab eine Marktkapitalisierung von 173,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at