Charles Schwab Aktie
WKN: 874171 / ISIN: US8085131055
|Rentable Charles Schwab-Anlage?
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10.09.2026 16:03:51
S&P 500-Wert Charles Schwab-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Charles Schwab von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 10.09.2021 wurde die Charles Schwab-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 71,44 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 13,998 Charles Schwab-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Charles Schwab-Aktie auf 106,54 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 491,32 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 49,13 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Charles Schwab belief sich zuletzt auf 184,40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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