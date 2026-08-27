Charles Schwab Aktie
WKN: 874171 / ISIN: US8085131055
|Charles Schwab-Anlage unter der Lupe
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27.08.2026 16:03:34
S&P 500-Wert Charles Schwab-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Charles Schwab von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Charles Schwab-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 96,87 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Charles Schwab-Aktie investiert, befänden sich nun 103,231 Charles Schwab-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 292,45 USD, da sich der Wert einer Charles Schwab-Aktie am 26.08.2026 auf 109,39 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +12,92 Prozent.
Der Börsenwert von Charles Schwab belief sich jüngst auf 194,15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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