S&P 500-Wert Charles Schwab-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Charles Schwab von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Charles Schwab-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 96,87 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Charles Schwab-Aktie investiert, befänden sich nun 103,231 Charles Schwab-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 292,45 USD, da sich der Wert einer Charles Schwab-Aktie am 26.08.2026 auf 109,39 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +12,92 Prozent.

Der Börsenwert von Charles Schwab belief sich jüngst auf 194,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at