Charles Schwab Aktie

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WKN: 874171 / ISIN: US8085131055

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Hochrechnung 01.10.2026 16:03:51

S&P 500-Wert Charles Schwab-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Charles Schwab-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Charles Schwab-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Charles Schwab-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 54,90 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Charles Schwab-Aktie investiert hat, hat nun 18,215 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.09.2026 1 780,33 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 97,74 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 78,03 Prozent erhöht.

Alle Charles Schwab-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 171,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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