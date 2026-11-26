Bei einem frühen Investment in Charles Schwab-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 26.11.2023 wurde das Charles Schwab-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Charles Schwab-Papier bei 56,43 USD. Bei einem Charles Schwab-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,772 Charles Schwab-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 165,60 USD, da sich der Wert eines Charles Schwab-Papiers am 25.11.2026 auf 93,45 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 65,60 Prozent vermehrt.

Am Markt war Charles Schwab jüngst 162,24 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at