S&P 500-Wert Charter A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Charter A-Investment von vor 10 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Charter A-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Charter A-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 271,79 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,679 Charter A-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 556,97 USD, da sich der Wert einer Charter A-Aktie am 03.09.2026 auf 151,38 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 44,30 Prozent.

Charter A wurde jüngst mit einem Börsenwert von 25,49 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at