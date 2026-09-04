Charte a Aktie
WKN DE: A2AJX9 / ISIN: US16119P1084
|Charter A-Performance im Blick
|
04.09.2026 16:03:37
S&P 500-Wert Charter A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Charter A-Investment von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurden Charter A-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 271,79 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,679 Charter A-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 556,97 USD, da sich der Wert einer Charter A-Aktie am 03.09.2026 auf 151,38 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 44,30 Prozent.
Charter A wurde jüngst mit einem Börsenwert von 25,49 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Charter Inc (A) (Charter Communications)
|
04.09.26
|S&P 500-Wert Charter A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Charter A-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
03.09.26
|Gute Stimmung in New York: Zum Ende des Donnerstagshandels Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.at)
|
03.09.26
|S&P 500 aktuell: Das macht der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
|
03.09.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 am Donnerstagmittag freundlich (finanzen.at)
|
02.09.26
|Gute Stimmung in New York: Zum Ende des Mittwochshandels Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.at)
|
02.09.26
|Freundlicher Handel: Das macht der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
|
02.09.26
|Optimismus in New York: S&P 500 am Mittag im Aufwind (finanzen.at)
|
28.08.26
|S&P 500-Wert Charter A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Charter A von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
Analysen zu Charter Inc (A) (Charter Communications)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Charter Inc (A) (Charter Communications)
|130,52
|-3,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.