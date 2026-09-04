Charte a Aktie

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WKN DE: A2AJX9 / ISIN: US16119P1084

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Charter A-Performance im Blick 04.09.2026 16:03:37

S&P 500-Wert Charter A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Charter A-Investment von vor 10 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Charter A-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Charter A-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 271,79 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,679 Charter A-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 556,97 USD, da sich der Wert einer Charter A-Aktie am 03.09.2026 auf 151,38 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 44,30 Prozent.

Charter A wurde jüngst mit einem Börsenwert von 25,49 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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