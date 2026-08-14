Charte a Aktie
WKN DE: A2AJX9 / ISIN: US16119P1084
|Rentables Charter A-Investment?
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14.08.2026 16:03:49
S&P 500-Wert Charter A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Charter A-Investment von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurde die Charter A-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Charter A-Aktie an diesem Tag bei 263,20 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 3,799 Charter A-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 156,53 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 594,72 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 40,53 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Charter A belief sich zuletzt auf 17,97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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