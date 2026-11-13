S&P 500-Wert Charter A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Charter A von vor 3 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Charter A-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Charter A-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 406,41 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Charter A-Aktie investiert hätte, hätte er nun 24,606 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 264,19 USD, da sich der Wert eines Charter A-Anteils am 12.11.2026 auf 132,66 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 67,36 Prozent eingebüßt.

Charter A wurde am Markt mit 21,88 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at