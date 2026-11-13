Charte a Aktie
WKN DE: A2AJX9 / ISIN: US16119P1084
|Lohnende Charter A-Investition?
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13.11.2026 16:03:12
S&P 500-Wert Charter A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Charter A von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Charter A-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 406,41 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Charter A-Aktie investiert hätte, hätte er nun 24,606 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 264,19 USD, da sich der Wert eines Charter A-Anteils am 12.11.2026 auf 132,66 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 67,36 Prozent eingebüßt.
Charter A wurde am Markt mit 21,88 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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