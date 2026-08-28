Charte a Aktie

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WKN DE: A2AJX9 / ISIN: US16119P1084

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Lukratives Charter A-Investment? 28.08.2026 16:03:48

S&P 500-Wert Charter A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Charter A von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Charter A-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 28.08.2021 wurden Charter A-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Charter A-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 807,18 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,124 Charter A-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 18,38 USD, da sich der Wert eines Charter A-Anteils am 27.08.2026 auf 148,32 USD belief. Mit einer Performance von -81,62 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Charter A wurde am Markt mit 17,63 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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