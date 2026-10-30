Charte a Aktie
WKN DE: A2AJX9 / ISIN: US16119P1084
|Lohnende Charter A-Investition?
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30.10.2026 16:03:40
S&P 500-Wert Charter A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Charter A von vor 10 Jahren bedeutet
Am 30.10.2016 wurde das Charter A-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Charter A-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 249,25 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Charter A-Aktie investiert, befänden sich nun 0,401 Charter A-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 43,73 USD, da sich der Wert einer Charter A-Aktie am 29.10.2026 auf 109,00 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 56,27 Prozent verringert.
Charter A war somit zuletzt am Markt 17,46 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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