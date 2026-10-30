S&P 500-Wert Charter A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Charter A von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Charter A gewesen.

Am 30.10.2016 wurde das Charter A-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Charter A-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 249,25 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Charter A-Aktie investiert, befänden sich nun 0,401 Charter A-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 43,73 USD, da sich der Wert einer Charter A-Aktie am 29.10.2026 auf 109,00 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 56,27 Prozent verringert.

Charter A war somit zuletzt am Markt 17,46 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at