S&P 500-Wert Charter A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Charter A von vor 3 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Charter A-Investment verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurden Charter A-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Charter A-Anteile betrug an diesem Tag 454,45 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Charter A-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,200 Charter A-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 109,99 USD gerechnet, wäre die Investition nun 242,03 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 75,80 Prozent eingebüßt.

Charter A markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 16,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at