Charte a Aktie
WKN DE: A2AJX9 / ISIN: US16119P1084
|Langfristige Anlage
|
16.10.2026 16:03:50
S&P 500-Wert Charter A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Charter A von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Charter A-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Charter A-Anteile betrug an diesem Tag 454,45 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Charter A-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,200 Charter A-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 109,99 USD gerechnet, wäre die Investition nun 242,03 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 75,80 Prozent eingebüßt.
Charter A markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 16,93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Charter Inc (A) (Charter Communications)
|
16.10.26
|S&P 500-Wert Charter A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Charter A von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
13.10.26
|Schwacher Handel: S&P 500 zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
13.10.26
|Verluste in New York: S&P 500 sackt ab (finanzen.at)
|
13.10.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
09.10.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
09.10.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 steigt nachmittags (finanzen.at)
|
09.10.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 bewegt sich am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
|
09.10.26
|S&P 500-Papier Charter A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Charter A von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
Analysen zu Charter Inc (A) (Charter Communications)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Charter Inc (A) (Charter Communications)
|97,71
|0,87%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.