Chubb Aktie
WKN DE: A0Q636 / ISIN: CH0044328745
|Rentable Chubb-Anlage?
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14.09.2026 10:03:41
S&P 500-Wert Chubb-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Chubb von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Chubb-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 211,98 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in Chubb-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 47,174 Chubb-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 338,25 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 956,69 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 59,57 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Chubb zuletzt 130,41 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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