S&P 500-Wert Chubb-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Chubb-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurde die Chubb-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 109,24 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,154 Chubb-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Chubb-Papiers auf 333,37 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 051,68 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 205,17 Prozent angezogen.

Alle Chubb-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 128,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at