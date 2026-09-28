Chubb Aktie
WKN DE: A0Q636 / ISIN: CH0044328745
|Chubb-Anlage
|
28.09.2026 10:03:45
S&P 500-Wert Chubb-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Chubb-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde die Chubb-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 109,24 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,154 Chubb-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Chubb-Papiers auf 333,37 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 051,68 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 205,17 Prozent angezogen.
Alle Chubb-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 128,63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Chubb Ltd
Analysen zu Chubb Ltd
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Chubb Ltd
|291,10
|-0,48%