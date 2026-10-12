S&P 500-Wert Chubb-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Chubb von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Chubb-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Chubb-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 209,34 USD. Bei einem Chubb-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,478 Chubb-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 341,20 USD gerechnet, wäre die Investition nun 162,99 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 62,99 Prozent angezogen.

Der Chubb-Wert an der Börse wurde auf 131,59 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at