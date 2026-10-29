Church & Dwight Aktie
WKN: 864371 / ISIN: US1713401024
|Profitabler Church Dwight-Einstieg?
|
29.10.2026 16:03:51
S&P 500-Wert Church Dwight-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Church Dwight-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das Church Dwight-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Church Dwight-Papiers betrug an diesem Tag 81,84 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 122,190 Church Dwight-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 799,36 USD, da sich der Wert eines Church Dwight-Papiers am 28.10.2026 auf 104,75 USD belief. Damit wäre die Investition 27,99 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von Church Dwight belief sich zuletzt auf 24,89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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