Church & Dwight Aktie

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WKN: 864371 / ISIN: US1713401024

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Church Dwight-Investition im Blick 17.09.2026 16:03:47

S&P 500-Wert Church Dwight-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Church Dwight von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Church Dwight-Einstiegs gewesen.

Das Church Dwight-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 83,59 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Church Dwight-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 119,632 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 426,01 USD, da sich der Wert eines Church Dwight-Papiers am 16.09.2026 auf 95,51 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 14,26 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Church Dwight belief sich zuletzt auf 22,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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