Church & Dwight Aktie
WKN: 864371 / ISIN: US1713401024
|Church Dwight-Anlage unter der Lupe
|
15.10.2026 16:03:55
S&P 500-Wert Church Dwight-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Church Dwight-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurde das Church Dwight-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 83,45 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Church Dwight-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,198 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 102,63 USD gerechnet, wäre die Investition nun 122,98 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +22,98 Prozent.
Church Dwight war somit zuletzt am Markt 23,78 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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