Church & Dwight Aktie
WKN: 864371 / ISIN: US1713401024
|Lukrativer Church Dwight-Einstieg?
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26.11.2026 16:03:31
S&P 500-Wert Church Dwight-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Church Dwight-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Church Dwight-Aktie statt. Zum Handelsende standen Church Dwight-Anteile an diesem Tag bei 84,55 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Church Dwight-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,183 Church Dwight-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 134,02 USD, da sich der Wert einer Church Dwight-Aktie am 25.11.2026 auf 113,31 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +34,02 Prozent.
Jüngst verzeichnete Church Dwight eine Marktkapitalisierung von 26,54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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