Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Church Dwight-Aktie statt. Zum Handelsende standen Church Dwight-Anteile an diesem Tag bei 84,55 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Church Dwight-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,183 Church Dwight-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 134,02 USD, da sich der Wert einer Church Dwight-Aktie am 25.11.2026 auf 113,31 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +34,02 Prozent.

Jüngst verzeichnete Church Dwight eine Marktkapitalisierung von 26,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at