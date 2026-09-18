Cincinnati Financial Aktie

Cincinnati Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 878440 / ISIN: US1720621010

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Cincinnati Financial-Anlage unter der Lupe 18.09.2026 16:03:47

S&P 500-Wert Cincinnati Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cincinnati Financial von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Cincinnati Financial-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Cincinnati Financial-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 155,93 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,641 Cincinnati Financial-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.09.2026 gerechnet (169,90 USD), wäre das Investment nun 108,96 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 8,96 Prozent.

Jüngst verzeichnete Cincinnati Financial eine Marktkapitalisierung von 26,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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