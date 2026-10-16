Cincinnati Financial Aktie

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WKN: 878440 / ISIN: US1720621010

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Performance im Blick 16.10.2026 16:03:50

S&P 500-Wert Cincinnati Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cincinnati Financial von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Cincinnati Financial-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Cincinnati Financial-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 151,39 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 USD in die Cincinnati Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,605 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 104,56 USD, da sich der Wert eines Cincinnati Financial-Papiers am 15.10.2026 auf 167,22 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 10,46 Prozent gesteigert.

Cincinnati Financial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 25,64 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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