Cincinnati Financial Aktie
WKN: 878440 / ISIN: US1720621010
|Langfristige Anlage
|
09.10.2026 16:04:09
S&P 500-Wert Cincinnati Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cincinnati Financial-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Cincinnati Financial-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Cincinnati Financial-Aktie letztlich bei 75,17 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,330 Cincinnati Financial-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 219,84 USD, da sich der Wert eines Cincinnati Financial-Papiers am 08.10.2026 auf 165,25 USD belief. Das entspricht einem Plus von 119,84 Prozent.
Cincinnati Financial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 24,74 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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