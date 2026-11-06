Cincinnati Financial Aktie
WKN: 878440 / ISIN: US1720621010
|Langfristige Investition
|
06.11.2026 16:03:45
S&P 500-Wert Cincinnati Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cincinnati Financial-Investment von vor 10 Jahren verdient
Das Cincinnati Financial-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 68,26 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 14,650 Cincinnati Financial-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.11.2026 gerechnet (188,31 USD), wäre das Investment nun 2 758,72 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 175,87 Prozent.
Cincinnati Financial war somit zuletzt am Markt 29,16 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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