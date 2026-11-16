Citigroup Aktie
WKN DE: A1H92V / ISIN: US1729674242
|Frühe Anlage
|
16.11.2026 16:03:41
S&P 500-Wert Citigroup-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Citigroup-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden Citigroup-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Citigroup-Anteile betrug an diesem Tag 54,63 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die Citigroup-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,830 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 227,00 USD, da sich der Wert eines Citigroup-Anteils am 13.11.2026 auf 124,01 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 127,00 Prozent zugenommen.
Insgesamt war Citigroup zuletzt 204,96 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: gary yim / Shutterstock.com
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