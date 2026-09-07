S&P 500-Wert Citigroup-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Citigroup-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Citigroup-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Citigroup-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Citigroup-Aktie bei 40,73 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 245,519 Citigroup-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.09.2026 gerechnet (137,72 USD), wäre das Investment nun 33 812,91 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 33 812,91 USD, was einer positiven Performance von 238,13 Prozent entspricht.

Citigroup erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 231,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at