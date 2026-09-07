Citigroup Aktie
WKN DE: A1H92V / ISIN: US1729674242
|Lukrative Citigroup-Investition?
|
07.09.2026 16:03:46
S&P 500-Wert Citigroup-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Citigroup-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Citigroup-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Citigroup-Aktie bei 40,73 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 245,519 Citigroup-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.09.2026 gerechnet (137,72 USD), wäre das Investment nun 33 812,91 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 33 812,91 USD, was einer positiven Performance von 238,13 Prozent entspricht.
Citigroup erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 231,24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Kiev.Victor / Shutterstock.com
Nachrichten zu Citigroup Inc.
Analysen zu Citigroup Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Citigroup Inc.
|118,26
|-0,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht Rekord fester aus dem Handel -- DAX schließt knapp über 26.000 Punkten -- Feiertagsbedingte Pause an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt präsentierte sich zum Wochenstart in Rekordlaune. Der deutsche Leitindex gab nach. Die US-Börsen pausieren aufgrund des Labor Days. Am Montag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.