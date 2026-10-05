Citigroup Aktie
WKN DE: A1H92V / ISIN: US1729674242
|Citigroup-Investment im Blick
|
05.10.2026 16:03:41
S&P 500-Wert Citigroup-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Citigroup-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Citigroup-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 39,88 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Citigroup-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,508 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.10.2026 auf 128,50 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 322,22 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 322,22 USD, was einer positiven Performance von 222,22 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Citigroup belief sich zuletzt auf 215,76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: gary yim / Shutterstock.com
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