S&P 500-Wert Citigroup-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Citigroup-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Citigroup-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Citigroup-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Citigroup-Papier letztlich bei 103,42 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 96,693 Citigroup-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 25.09.2026 12 983,95 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 134,28 USD belief. Mit einer Performance von +29,84 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Citigroup-Wert an der Börse wurde auf 224,91 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at