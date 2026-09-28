Citigroup Aktie

Citigroup für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H92V / ISIN: US1729674242

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Investmentbeispiel 28.09.2026 16:03:46

S&P 500-Wert Citigroup-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Citigroup-Investment von vor einem Jahr eingefahren

S&P 500-Wert Citigroup-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Citigroup-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Citigroup-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Citigroup-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Citigroup-Papier letztlich bei 103,42 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 96,693 Citigroup-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 25.09.2026 12 983,95 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 134,28 USD belief. Mit einer Performance von +29,84 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Citigroup-Wert an der Börse wurde auf 224,91 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Kiev.Victor / Shutterstock.com

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