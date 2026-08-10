Citigroup Aktie
WKN DE: A1H92V / ISIN: US1729674242
|Lohnende Citigroup-Anlage?
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10.08.2026 16:03:46
S&P 500-Wert Citigroup-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Citigroup von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Citigroup-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 44,34 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Citigroup-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 22,553 Citigroup-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 07.08.2026 auf 135,00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 044,65 USD wert. Damit wäre die Investition 204,47 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von Citigroup belief sich zuletzt auf 226,32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: gary yim / Shutterstock.com
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