Citigroup Aktie
WKN DE: A1H92V / ISIN: US1729674242
|Profitable Citigroup-Investition?
|
23.11.2026 16:03:41
S&P 500-Wert Citigroup-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Citigroup von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Citigroup-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Citigroup-Anteile bei 98,70 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Citigroup-Aktie investiert hat, hat nun 10,132 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 110,62 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 120,77 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +12,08 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Citigroup belief sich zuletzt auf 181,83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: gary yim / Shutterstock.com
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