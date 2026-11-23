Wer vor Jahren in Citigroup-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Citigroup-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Citigroup-Anteile bei 98,70 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Citigroup-Aktie investiert hat, hat nun 10,132 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 110,62 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 120,77 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +12,08 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Citigroup belief sich zuletzt auf 181,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at