S&P 500-Wert Citigroup-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Citigroup-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Citigroup-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Citigroup-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Citigroup-Papier an diesem Tag bei 41,35 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 24,184 Citigroup-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 965,90 USD, da sich der Wert eines Citigroup-Papiers am 30.10.2026 auf 122,64 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 196,59 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Citigroup belief sich zuletzt auf 206,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at