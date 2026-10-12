S&P 500-Wert Citigroup-Aktie: So viel hätte eine Investition in Citigroup von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Citigroup-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Citigroup-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Citigroup-Papiers betrug an diesem Tag 70,64 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Citigroup-Papier investiert hätte, befänden sich nun 14,156 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 835,22 USD, da sich der Wert einer Citigroup-Aktie am 09.10.2026 auf 129,64 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 83,52 Prozent erhöht.

Der Citigroup-Wert an der Börse wurde auf 216,84 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at