Citizens Financial Group Aktie

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WKN DE: A12BD3 / ISIN: US1746101054

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Lukrativer Citizens Financial Group-Einstieg? 08.09.2026 16:03:50

S&P 500-Wert Citizens Financial Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Citizens Financial Group-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Citizens Financial Group-Aktie gebracht.

Die Citizens Financial Group-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Citizens Financial Group-Anteile an diesem Tag bei 27,37 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Citizens Financial Group-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 36,536 Citizens Financial Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 586,04 USD, da sich der Wert eines Citizens Financial Group-Papiers am 04.09.2026 auf 70,78 USD belief. Damit wäre die Investition 158,60 Prozent mehr wert.

Der Marktwert von Citizens Financial Group betrug jüngst 29,81 Mrd. USD. Am 24.09.2014 wurden Citizens Financial Group-Papiere zum ersten Mal an der Börse NYSE gehandelt. Der Erstkurs der Citizens Financial Group-Aktie belief sich damals auf 23,08 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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