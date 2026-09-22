S&P 500-Wert Citizens Financial Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Citizens Financial Group von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Citizens Financial Group-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde die Citizens Financial Group-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Citizens Financial Group-Anteile an diesem Tag bei 24,24 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Citizens Financial Group-Aktie investiert, befänden sich nun 4,125 Citizens Financial Group-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.09.2026 gerechnet (67,36 USD), wäre das Investment nun 277,89 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 177,89 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Citizens Financial Group betrug jüngst 28,22 Mrd. USD. Die Erstnotiz der Citizens Financial Group-Aktie fand am 24.09.2014 an der Börse NYSE statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Citizens Financial Group-Anteils auf 23,08 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at