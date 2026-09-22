Citizens Financial Group Aktie

Citizens Financial Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12BD3 / ISIN: US1746101054

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitables Citizens Financial Group-Investment? 22.09.2026 16:03:38

S&P 500-Wert Citizens Financial Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Citizens Financial Group von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Citizens Financial Group-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde die Citizens Financial Group-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Citizens Financial Group-Anteile an diesem Tag bei 24,24 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Citizens Financial Group-Aktie investiert, befänden sich nun 4,125 Citizens Financial Group-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.09.2026 gerechnet (67,36 USD), wäre das Investment nun 277,89 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 177,89 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Citizens Financial Group betrug jüngst 28,22 Mrd. USD. Die Erstnotiz der Citizens Financial Group-Aktie fand am 24.09.2014 an der Börse NYSE statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Citizens Financial Group-Anteils auf 23,08 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Citizens Financial Group Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Citizens Financial Group Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Citizens Financial Group Inc 57,42 -2,25% Citizens Financial Group Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX nach Rekord stabil -- DAX kaum verändert -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren seitwärts. An der Wall Street geht es in verschiedene Richtungen. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen