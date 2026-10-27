Citizens Financial Group Aktie
WKN DE: A12BD3 / ISIN: US1746101054
|Citizens Financial Group-Investition im Blick
|
27.10.2026 16:04:15
S&P 500-Wert Citizens Financial Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Citizens Financial Group von vor einem Jahr abgeworfen
Citizens Financial Group-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Citizens Financial Group-Aktie an diesem Tag 51,91 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 192,641 Citizens Financial Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Citizens Financial Group-Aktie auf 65,37 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 592,95 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 25,93 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Citizens Financial Group belief sich zuletzt auf 27,50 Mrd. USD. Citizens Financial Group-Anteile wurde am 24.09.2014 an der Börse NYSE erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt der Citizens Financial Group-Aktie wurde der Erstkurs mit 23,08 USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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