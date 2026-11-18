Vor Jahren in Clorox-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurde das Clorox-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Clorox-Anteile betrug an diesem Tag 114,80 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,871 Clorox-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 92,94 USD, da sich der Wert eines Clorox-Papiers am 17.11.2026 auf 106,70 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 7,06 Prozent verringert.

Der Clorox-Wert an der Börse wurde auf 13,35 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at