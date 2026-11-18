Clorox Aktie
WKN: 856678 / ISIN: US1890541097
|Rentable Clorox-Investition?
|
18.11.2026 16:03:47
S&P 500-Wert Clorox-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Clorox von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurde das Clorox-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Clorox-Anteile betrug an diesem Tag 114,80 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,871 Clorox-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 92,94 USD, da sich der Wert eines Clorox-Papiers am 17.11.2026 auf 106,70 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 7,06 Prozent verringert.
Der Clorox-Wert an der Börse wurde auf 13,35 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Clorox
|
18.11.26
|S&P 500-Wert Clorox-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Clorox von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
11.11.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 nachmittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
11.11.26
|S&P 500-Titel Clorox-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Clorox-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
11.11.26
|Freundlicher Handel: Zum Handelsstart Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.at)
|
04.11.26
|S&P 500-Titel Clorox-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Clorox von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
01.11.26
|Ausblick: Clorox zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.10.26
|S&P 500-Titel Clorox-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Clorox von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
21.10.26
|S&P 500-Wert Clorox-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Clorox von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.at)
Analysen zu Clorox
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Clorox
|97,20
|-1,56%