S&P 500-Wert Clorox-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Clorox von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Clorox-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Die Clorox-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 123,30 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 81,103 Clorox-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 618,00 USD, da sich der Wert eines Clorox-Papiers am 29.09.2026 auf 81,60 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -33,82 Prozent.

Der Clorox-Wert an der Börse wurde auf 9,85 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at