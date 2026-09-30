Clorox Aktie
WKN: 856678 / ISIN: US1890541097
|Lohnender Clorox-Einstieg?
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30.09.2026 16:03:40
S&P 500-Wert Clorox-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Clorox von vor einem Jahr bedeutet
Die Clorox-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 123,30 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 81,103 Clorox-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 618,00 USD, da sich der Wert eines Clorox-Papiers am 29.09.2026 auf 81,60 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -33,82 Prozent.
Der Clorox-Wert an der Börse wurde auf 9,85 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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