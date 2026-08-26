S&P 500-Wert Clorox-Aktie: So viel Verlust hätte eine Clorox-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Clorox-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Clorox-Anteile bei 130,63 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,766 Clorox-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Clorox-Papiers auf 104,93 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 80,33 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 19,67 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Clorox einen Börsenwert von 12,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at