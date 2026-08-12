Clorox Aktie
WKN: 856678 / ISIN: US1890541097
|Profitable Clorox-Anlage?
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12.08.2026 16:04:17
S&P 500-Wert Clorox-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Clorox von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Clorox-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Clorox-Aktie bei 160,99 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Clorox-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,212 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.08.2026 gerechnet (108,25 USD), wäre die Investition nun 672,40 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -32,76 Prozent.
Der Börsenwert von Clorox belief sich jüngst auf 13,04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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