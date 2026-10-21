Clorox Aktie
WKN: 856678 / ISIN: US1890541097
|Frühe Investition
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21.10.2026 16:03:39
S&P 500-Wert Clorox-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Clorox von vor 10 Jahren angefallen
Heute vor 10 Jahren wurden Clorox-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 120,05 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 83,299 Clorox-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Clorox-Aktie auf 87,45 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 284,46 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -27,16 Prozent.
Der Clorox-Wert an der Börse wurde auf 10,36 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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