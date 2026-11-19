Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Wert Clorox am 18.11.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2026 in Höhe von 4,97 USD je Aktie vereinbart. Damit wurde das Niveau der Clorox-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 1,43 Prozent nach oben angepasst. Clorox zahlt Aktionären eine Gesamtausschüttung von 602,00 Mio. USD. Wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, gab es demnach im Vorjahresvergleich keine Veränderung.

Dividendenrendite im Fokus

Letztlich notierte das Clorox-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung via New York bei 108,39 USD. Für das Jahr 2026 verzeichnet das Clorox-Papier eine Dividendenrendite von 5,21 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Zunahme der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 4,08 Prozent.

Reale Rendite vs. Clorox-Aktienkurs

Im Zeitraum von 5 Jahren sank der Clorox-Aktienkurs via New York um 35,09 Prozent. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an einer Performance von -23,64 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Aktie Clorox

Für 2027 sehen FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 5,01 USD voraus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 4,62 Prozent abnehmen.

Kerndaten von Clorox

Der Börsenwert des S&P 500-Unternehmens Clorox steht aktuell bei 12,936 Mrd. USD. Das Clorox-KGV beträgt aktuell 19,86. 2026 setzte Clorox 6,720 Mrd. USD um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 4,81 USD.

Redaktion finanzen.at