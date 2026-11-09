CME Grou a Aktie

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WKN DE: A0MW32 / ISIN: US12572Q1058

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CME Group A-Investition 09.11.2026 16:03:45

S&P 500-Wert CME Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CME Group A von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in CME Group A-Aktien gewesen.

Das CME Group A-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die CME Group A-Aktie an diesem Tag bei 221,73 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,451 CME Group A-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der CME Group A-Aktie auf 305,89 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 137,96 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +37,96 Prozent.

CME Group A wurde jüngst mit einem Börsenwert von 109,75 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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