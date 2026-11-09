CME Grou a Aktie
WKN DE: A0MW32 / ISIN: US12572Q1058
|CME Group A-Investition
|
09.11.2026 16:03:45
S&P 500-Wert CME Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CME Group A von vor 5 Jahren eingefahren
Das CME Group A-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die CME Group A-Aktie an diesem Tag bei 221,73 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,451 CME Group A-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der CME Group A-Aktie auf 305,89 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 137,96 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +37,96 Prozent.
CME Group A wurde jüngst mit einem Börsenwert von 109,75 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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