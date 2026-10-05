S&P 500-Wert CME Group A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CME Group A-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in CME Group A-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem CME Group A-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 207,40 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,822 CME Group A-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 02.10.2026 auf 263,14 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 268,76 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 26,88 Prozent vermehrt.

CME Group A erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 94,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at