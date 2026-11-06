S&P 500-Wert CMS Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CMS Energy-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in CMS Energy-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades CMS Energy-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 55,07 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die CMS Energy-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 181,587 CMS Energy-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 05.11.2026 12 834,57 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 70,68 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 28,35 Prozent vermehrt.

Am Markt war CMS Energy jüngst 22,20 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at