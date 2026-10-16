S&P 500-Wert CMS Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CMS Energy von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in CMS Energy-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Die CMS Energy-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der CMS Energy-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 60,30 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die CMS Energy-Aktie investierten, hätten nun 165,837 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der CMS Energy-Aktie auf 66,94 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 101,16 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 11,01 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte CMS Energy einen Börsenwert von 21,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at