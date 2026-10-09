S&P 500-Wert CMS Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CMS Energy von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die CMS Energy-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden CMS Energy-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren CMS Energy-Anteile an diesem Tag 53,35 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die CMS Energy-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 18,744 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.10.2026 1 224,74 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 65,34 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 22,47 Prozent.

Jüngst verzeichnete CMS Energy eine Marktkapitalisierung von 20,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at