CMS Energy Aktie
WKN: 850795 / ISIN: US1258961002
|CMS Energy-Anlage
|
28.08.2026 16:03:48
S&P 500-Wert CMS Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in CMS Energy von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 28.08.2016 wurde die CMS Energy-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren CMS Energy-Anteile 41,95 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die CMS Energy-Aktie investierten, hätten nun 23,838 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des CMS Energy-Papiers auf 68,35 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 629,32 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 62,93 Prozent.
Der CMS Energy-Wert an der Börse wurde auf 21,71 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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