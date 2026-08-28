S&P 500-Wert CMS Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in CMS Energy von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die CMS Energy-Aktie Investoren gebracht.

Am 28.08.2016 wurde die CMS Energy-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren CMS Energy-Anteile 41,95 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die CMS Energy-Aktie investierten, hätten nun 23,838 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des CMS Energy-Papiers auf 68,35 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 629,32 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 62,93 Prozent.

Der CMS Energy-Wert an der Börse wurde auf 21,71 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at