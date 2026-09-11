S&P 500-Wert CMS Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CMS Energy-Investment von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in CMS Energy eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der CMS Energy-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 56,14 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das CMS Energy-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,781 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der CMS Energy-Aktie auf 67,68 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 120,56 USD wert. Mit einer Performance von +20,56 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war CMS Energy zuletzt 21,38 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at