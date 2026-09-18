S&P 500-Wert CMS Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CMS Energy-Investment von vor 5 Jahren verdient

CMS Energy-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen CMS Energy-Anteile letztlich bei 61,66 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das CMS Energy-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,218 CMS Energy-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 073,63 USD, da sich der Wert eines CMS Energy-Anteils am 17.09.2026 auf 66,20 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 7,36 Prozent vermehrt.

CMS Energy war somit zuletzt am Markt 20,65 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at